Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Büyü ve Bahisle Vatandaşları Dolandıran Şahıs Tutuklandı

Iğdır'da Büyü ve Bahisle Vatandaşları Dolandıran Şahıs Tutuklandı

45 dakika önce

Iğdır'da sosyal medya üzerinden büyü ve bahisle vatandaşları dolandıran şahıs tutuklandı.

Iğdır'da Büyü ve Bahisle Vatandaşları Dolandıran Şahıs Tutuklandı, System.String[]
Iğdır'da sosyal medya üzerinden büyü ve bahisle vatandaşları dolandıran şahıs tutuklandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada sosyal medya üzerinden büyü ve bahisle vatandaşları dolandırarak kendi banka hesaplarına 30 bin TL para aktaran M.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.Ç. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:27 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Iğdır, 3. Sayfa
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