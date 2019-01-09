Iğdır'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığına Tutuklama

Iğdır
'da büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine bağlı Karaağaç
Mahallesi'ndeki bir ahırdan 2 büyükbaş hayvan çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışmaların ardından olaya karıştığı anlaşılan İ.A. ile 18 yaşından küçük olduğu belirlenen Ö.S. yakalandı.
Zanlılar polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Piyasa değeri yaklaşık 17 bin TL olan hayvanlar ise sahibine teslim edildi.