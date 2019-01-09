Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığına Tutuklama

Iğdır'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığına Tutuklama

45 dakika önce

Iğdır'da büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Iğdır'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığına Tutuklama, System.String[]
Iğdır'da büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine bağlı Karaağaç Mahallesi'ndeki bir ahırdan 2 büyükbaş hayvan çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışmaların ardından olaya karıştığı anlaşılan İ.A. ile 18 yaşından küçük olduğu belirlenen Ö.S. yakalandı.

Zanlılar polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Piyasa değeri yaklaşık 17 bin TL olan hayvanlar ise sahibine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:56 Kaynak: AA

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