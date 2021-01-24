Iğdır'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

Iğdır'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
24.01.2021 14:46
Iğdır'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Doğunun Çukur Ovası olarak bilinen Iğdır'da da Cadde ve Sokaklar boş kalarak sessizliğe büründü.
Iğdır'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
IĞDIR - Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Doğunun Çukur Ovası olarak bilinen Iğdır'da da Cadde ve Sokaklar boş kalarak sessizliğe büründü.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Iğdır'da Cadde ve Sokaklar boş kalarak sessizliğe büründü. Korona virüs tedbirleri kapsamında, vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülen şehir merkezinde sadece polis ekipleri ve sokağa çıkma izni bulunan vatandaşlar görüldü. Sessizliğe bürünen kentte cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri, araç ve yayaları durdurarak kontrol yaptı.
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