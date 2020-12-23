Iğdır'da cami avlusuna battaniyeye sarılı yavru köpek bırakıldı, adı 'Kıtmir' koyuldu - Son Dakika

IĞDIR'da cami avlusuna bırakılan yavru köpeğe, görevliler sahip çıktı. Cami avlusunda bulunduğu için Ashab-ı Kehf'in köpeği 'Kıtmir' ismi verilen yavru köpek, yapılan muayenesinin ardından Iğdır Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Iğdır'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, merkez Atatürk Caddesi'nde Ulu Cami'nin avlusuna 3 aylık olduğu belirlenen yavru köpek bıraktı. Kent merkezinde sıfır dereceye düşen hava sıcaklığında battaniyeye sarılı yavru köpeği gören gençler, Iğdır Belediyesi'nden yardım istedi. Iğdır Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Serdar Akuş, cami avlusuna giderek yavru köpeği muayene etti. Soğuktan üşüdüğü için titreyen köpeği, sütle doyuran Akuş, daha sonra kucağına alarak Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Köpeğe cami avlusunda bulunduğu için Ashab-ı Kehf'in köpeği 'Kıtmir' ismi verildi. Vatandaşlar, şimdiye kadar cami avlusuna bebek bırakıldığını ilk defa köpek yavrusunun terk edildiğini gördüklerini söyledi. Veteriner İşleri Müdürü Serdar Akuş, "Belediyemize yapılan ihbar üzerine Ulu Cami avlusuna gittik. Yavru köpeği bulunduğu yerden alarak merkezimize getirdik. Yavru köpeğin şu anda bir sorunu sıkıntısı görünmüyor" dedi.