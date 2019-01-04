Iğdır'da Çatışma Sonrası Mühimmat Ele Geçirildi
1 saat önce
Iğdır'ın Aralık ilçesi Türkiye-İran sınırında çıkan çatışmada terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi.
Iğdır
'ın Aralık
ilçesi Türkiye- İran
sınırında çıkan çatışmada terör örgütü PKK
'ya ait mühimmat ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Aralık ilçesi Bülent Aydın
Hudut Karakol Komutanlığı Lego
8 Kule bölgesinde çıkan çatışmanın ardından büyük çapta operasyon düzenlendi. Operasyonda teröristlere ait roket atar, el bombası ve mühimmat ele geçirildi. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:42 Kaynak: İHA
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