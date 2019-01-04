Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Çatışma Sonrası Mühimmat Ele Geçirildi

Iğdır'da Çatışma Sonrası Mühimmat Ele Geçirildi

1 saat önce

Iğdır'ın Aralık ilçesi Türkiye-İran sınırında çıkan çatışmada terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi.

Iğdır'da Çatışma Sonrası Mühimmat Ele Geçirildi, System.String[]
Iğdır'ın Aralık ilçesi Türkiye- İran sınırında çıkan çatışmada terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Aralık ilçesi Bülent Aydın Hudut Karakol Komutanlığı Lego 8 Kule bölgesinde çıkan çatışmanın ardından büyük çapta operasyon düzenlendi. Operasyonda teröristlere ait roket atar, el bombası ve mühimmat ele geçirildi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:42 Kaynak: İHA

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