Birçok meyve yetiştiriciliğinin yanı sıra ceviz yetiştiriciliğinin de yapıldığı Iğdır'da ceviz hasadı başladı.



Iğdır'a bağlı Tuzluca ilçesi ve köylerinde tamamen doğal olarak yetiştirilen ceviz hasadı başladı. Yetiştiricilerin silkeleme ve toplama işlemiyle cevizlerini toplarken, yetiştirdikleri cevizleri sattıklarını, bu sene hava şartlarından dolayı verimin düşük olduğu belirtildi. - IĞDIR