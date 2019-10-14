Son Dakika Haberleri: Iğdır'da ceviz hasadı başladı
Son Dakika Güncel Iğdır'da ceviz hasadı başladı

Iğdır'da ceviz hasadı başladı

1 saat önce

Birçok meyve yetiştiriciliğinin yanı sıra ceviz yetiştiriciliğinin de yapıldığı Iğdır'da ceviz hasadı başladı.

Iğdır'da ceviz hasadı başladı, System.String[]

Birçok meyve yetiştiriciliğinin yanı sıra ceviz yetiştiriciliğinin de yapıldığı Iğdır'da ceviz hasadı başladı.


Iğdır'a bağlı Tuzluca ilçesi ve köylerinde tamamen doğal olarak yetiştirilen ceviz hasadı başladı. Yetiştiricilerin silkeleme ve toplama işlemiyle cevizlerini toplarken, yetiştirdikleri cevizleri sattıklarını, bu sene hava şartlarından dolayı verimin düşük olduğu belirtildi. - IĞDIR

Tuzluca, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:18 Kaynak: İHA
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