Iğdır'da cezaevinin yerine Dilucu Şehitleri Anıt'ı yapılacak - Son Dakika

Iğdır'da cezaevinin yerine Dilucu Şehitleri Anıt'ı yapılacak

Iğdır'da cezaevinin yerine Dilucu Şehitleri Anıt'ı yapılacakIĞDIR'da 65 yıl boyunca ceza ve tevkif evi olarak hizmet veren binanın yıkımına başlandı.

Iğdır'da cezaevinin yerine Dilucu Şehitleri Anıt'ı yapılacak

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IĞDIR'da 65 yıl boyunca ceza ve tevkif evi olarak hizmet veren binanın yıkımına başlandı. Yıkılan cezaevinin yerine 8 Eylül 2015 tarihinde PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısı sonucu şehit olan 13 polis anısına anıt park yapılacak.

Iğdır'da 1955 yılında inşa edilen ve yaklaşık 65 yıl boyunca ceza ve tevkif evi olarak hizmet veren bina havalimanı yolu üzerinde yenisi yapılınca boşaltıldı. Bir ay önce mahkumların tahliyesi tamamlanan cezaevi binasının yerine 8 Eylül 2015 tarihinde Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını götüren servis minibüsünün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin daha önce yola döşedikleri 1 tonluk bombayı uzaktan infilak ettirmesi sonucu şehit olan 13 polis hatırasına anıt park yapılmasına karar verildi.

Iğdır Valiliği'nce yaptırılacak anıt park için yıkımına başlanan kapalı cezaevinin yıkım işini alan firmanın yetkilisi Ferhat Bukan, Binanın yıkımını ve saha temizliğini yapıp Iğdır Belediyesi'ne teslim edeceğiz. Yerine anıt ve park yapılacak. Hem mahalle hem de çevre biraz nefes almış olacak. Elimizden geldiği kadarıyla yıkımı erken bitirmeye çalışıyoruz dedi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün ardından Iğdır Valiliği'ne atanan Hüseyin Engin Sarıibrahim de kendisine tebrik çiçeği yerine Dilucu Şehitleri Anıt'ının yapımına destek verilmesini istemişti.

Eylül, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Iğdır'da cezaevinin yerine Dilucu Şehitleri Anıt'ı yapılacak - Son Dakika
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