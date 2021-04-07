Kayısı ağaçları beyaz gelinliği ile göz kamaştırıyor - Son Dakika

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Kayısı ağaçları beyaz gelinliği ile göz kamaştırıyor

IĞDIR - Doğu Anadolu Bölgesinin Çukurova'sı Iğdır'da adeta beyaz gelinliğini giyen kayısı ağaçlarının açtığı çiçekler göz kamaştırıyor.

Kayısı üretiminde Türkiye'de önemli bir konumda yer alan Iğdır'da kayısı ağaçlarının çiçek açması ile kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yılda yaklaşık 50 bin ton kayısı üretiminin yapıldığı Iğdır, beyaz gelinliğini giyen kayısı ağaçları ile birlikte beyaza bürünmüş durumda. Beyaza bürünen kayısı bahçelerinde verim almak isteyen çiftçiler de yoğun bir mesai harcayarak ağaçların bakımını yapıyor. Kayısı hasadına ise Haziran ayının sonunda başlanılması bekleniliyor.