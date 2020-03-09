Iğdır'da çiftçi eğitimleri devam ediyor - Son Dakika
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Iğdır'da çiftçi eğitimleri devam ediyor

6 saat önce

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 2019-2020 yılı çiftçi eğitim programları devam ediyor.

Iğdır'da çiftçi eğitimleri devam ediyor, System.String[]

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 2019-2020 yılı çiftçi eğitim programları devam ediyor.


İklim şartlarına bakılmaksızın kırsalda ve dağlık kesimlerdeki köylerde çiftçi eğitimleri Kadıkışlak ve Necefali köylerinden devam ediyor. Çiftçiler, 2019 yılında Akdeniz meyve sineği ve kanadı noktalı sirke sineği için yapılan proje sayesinde verimlerin arttığını söyledi. Iğdır'da yapılan bu eğitimler tarım tekniğinde daha bilinçli ve temel olarak teknolojiyi kullanma amaçlı olup kaliteli ve verimli ürün elde etme olanağı sağlandığı belirtildi. Yapılan eğitimde çiftçilere, Zararlılarla Mücadele Yöntemleri, Bitkisel Üretim Desteklemeleri, Meyve Ağaçlarında Budama Teknikleri ile ilgili bilgilendirme eğitimi yapılarak, hastalık ve zararlılar ile ilgili broşür ve liflet dağıtıldı. - IĞDIR

Akdeniz, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:31 Kaynak: İHA
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