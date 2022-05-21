Çiftçiler hayvan sürülerini yüksekteki otlaklara çıkarmaya başladı

Doğanın yeşerdiği Iğdır'da, çiftçiler hayvanlarını yüksek kesimlere çıkarmaya başladı.
Yaklaşık 1 milyon 500 bin büyük ve küçükbaş hayvanın bulunduğu kentte, çiftçiler yaz sezonu için yaylalara yerleşmeye hazırlanıyor.
Otlakların yeşerdiği Aras Dağları'nın yolunu tutan çiftçiler, sürüleriyle günler süren yürüyüşün ardından bölgedeki yaylalara ulaşacak.
Yayla yolunda dağları, tepeleri aşan çiftçiler, ilkbahar dönemindeki yağışlar nedeniyle verimli bir sezon geçirmeyi bekliyor.
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