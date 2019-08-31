Son Dakika Haberleri: Iğdır'da çiftçilere kırsal kalkınma yatırımları anlatıldı
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Iğdır'da çiftçilere kırsal kalkınma yatırımları anlatıldı

3 saat önce

Iğdır'da, çiftçiler ile muhtarlar, kırsal kalkınma yatırımları ve yapılacak desteklemeler konusunda bilgilendirildi.

Iğdır'da çiftçilere kırsal kalkınma yatırımları anlatıldı, System.String[]

Iğdır'da, çiftçiler ile muhtarlar, kırsal kalkınma yatırımları ve yapılacak desteklemeler konusunda bilgilendirildi.

Kent merkezi, Aralık, Karakoyunlu ve Tuzluca ilçelerinde gerçekleşen toplantılarda, müdürlük personeli, bakanlığın uygulamaya koyduğu desteklemeler kapsamında, muhtarlar ve çiftçilerle bir araya gelerek desteklerden kimlerin faydalanabileceği, şartların neler olduğu konusunda bilgi verdi.

Iğdır Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, yaptığı açıklamada, müdürlük olarak bakanlığın gerçekleştirmiş olduğu destekleme projelerinden il bazında maksimum olarak çiftçilerin faydalanmasını istediklerini belirtti.

Her konuda olduğu gibi teknik birimlerin desteklemeler konusunda da çiftçilere yol göstereceğini ifade eden Yolcu, "Bu manada haftanın her günü görev başındayız ve değerli üretici çiftçilerimizin genç girişimcilerimizin yanındayız. Bakanlığımızca uygun görülen her türlü yardım ve teknik desteğe hazırız." diye konuştu.

Karakoyunlu, Aralık, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:44 Kaynak: AA
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