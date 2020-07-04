Iğdır'da çiftliklerden kaçan su maymunları doğal yaşama uyum sağladı - Son Dakika

Iğdır'da çiftliklerden kaçan su maymunları doğal yaşama uyum sağladı

AĞRI Dağı Milli Parkı'nda yaşayan Latin Amerika kökenli halk arasında 'koypu' ve 'esrarengiz fare' olarak bilinen su maymunları, yerleştikleri Iğdır'da doğal hayata uyum sağladı.

AĞRI Dağı Milli Parkı'nda yaşayan Latin Amerika kökenli halk arasında 'koypu' ve 'esrarengiz fare' olarak bilinen su maymunları, yerleştikleri Iğdır'da doğal hayata uyum sağladı.

Anavatanları Güney Amerika kıtası olan su maymunları, kürk üretimi için getirildikleri çiftliklerden kaçıp sazlıklara yerleşerek yaşamlarını sürdürüyor. İstilacı olarak bilinen ve halk arasında 'esrarengiz fare' diye adlandırılan su maymunları, Iğdır'da doğal yaşama uyum sağladı. Hızlı üremesiyle bilinen su maymunları, Iğdır'ın iklim şartlarında, diğer bölgelerin aksine daha yavaş üreyerek varlığını koruyor. Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programcılığı Öğretim Üyesi Dr. Bahadır Akman, su maymunlarının sulak alanlardaki bölge şartlarına uyum sağladığını söyledi. Akman, "Ülkemizde normal biyoçeşitliliğin içerisinde yer almayıp daha sonra istilacı tür olarak Güney Amerika'da, Şili'de yaşayan miko castro coypus, yani su maymunu diğer bir ismiyle de koypu, ülkemizde de dağılım gösterdi. Normalde Şili bölgesinde yaşıyor. Kürkü kıymetli olduğu için dünyanın dört bir yanında çiftliklerde üretilmekte. Bu çiftliklerden kaçan tür, artık ülkemizde de Aras Karasu taşkın ovasında, Bulakbaşı sazlıklarında ve Arpaçay'da doğal bir dağılım göstermekte. Halk arasında 'koypu' ve 'esrarengiz fare' olarak da adlandırılan su maymunları, yaşadıkları Iğdır'daki sulak alanlarda bölge şartlarına ayak uydurdu. Normalde istilacı tür olarak geçmekte. Günden güne ortama adaptasyon göstererek kendi türlerimiz arasına girmekte. Büyüyen bir popülasyona sahip. Bitkisel beslenen bir tür su maymunu denmesine nazaran bir kemirgen türü. Üreme açısından baktığımızda gebelik süresi 125 ile 140 gün olduğu için yılda 1 ya da 2 kere üreme şansları var. Kışın doğum yaptıklarında etrafta beslenmek için zorluk çekecekleri için yavruları doğduktan sonra beslenememeye bağlı olarak ölme şansları yüksek olmaktadır" diye konuştu.

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Latin Amerika, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 08:04 Kaynak: DHA

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