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Iğdır'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Iğdır'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

21.02.2022 17:58
Iğdır'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

İki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

İki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis tarafından olayı gerçekleştirdikleri öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

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Polis, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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