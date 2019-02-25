Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Çocuk İşçiliği ile Mücadele Toplantısı

Iğdır'da Çocuk İşçiliği ile Mücadele Toplantısı

1 saat önce

Iğdır'da kurum amirlerinin katılımı ile Çocuk İşçiliği ile Mücadele toplantısı yapıldı.

Iğdır'da Çocuk İşçiliği ile Mücadele Toplantısı, System.String[]
Iğdır'da kurum amirlerinin katılımı ile Çocuk İşçiliği ile Mücadele toplantısı yapıldı.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın topluma faydalı, milli ve manevi değerlerimize önem veren bireyler olarak yetişmelerinde siz değerli ailelerimize önemli görevler düşmektedir. Çocuklarımızın küçük yaşlarda aile ekonomisine katkı sağlaması için sokaklarda çalıştırılmaları doğru değildir. Onları çalıştırarak eğitim hakkını elinden almış olursunuz. Kanunlarımız da çocukların çalışmalarına müsaade etmiyor" dedi.

Çocuklarla birlikte pasta kesimi yapıldıktan ve çeşitli hediyeler dağıtıldıktan sonra program sona erdi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:11 Kaynak: İHA

Iğdır, Güncel
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