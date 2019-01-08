Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Çocuk İstismarı İddiası

Iğdır'da Çocuk İstismarı İddiası

1 saat önce

Iğdır'da bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.

Iğdır'da Çocuk İstismarı İddiası, System.String[]
Iğdır'da bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kullanılmayan bir binaya götürdüğü E.H. isimli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ve bu anları kameraya çektiği belirtilen O.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Polislerce yakalanan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanıp cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:47 Kaynak: AA

Iğdır, Güncel
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