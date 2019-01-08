Iğdır'da Çocuk İstismarı İddiası
1 saat önce
Iğdır'da bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.
Iğdır
'da bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kullanılmayan bir binaya götürdüğü E.H. isimli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ve bu anları kameraya çektiği belirtilen O.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Polislerce yakalanan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanıp cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:47 Kaynak: AA
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