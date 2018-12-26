Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Çocuklara Trafik Eğitimi Verildi

Iğdır'da Çocuklara Trafik Eğitimi Verildi

1 saat önce

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Iğdır Merkez Şehit Polis Mehmet Kesemen İlkokulunda trafik eğitimi verildi.

Iğdır'da Çocuklara Trafik Eğitimi Verildi, System.String[]
Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Iğdır Merkez Şehit Polis Mehmet Kesemen İlkokulunda trafik eğitimi verildi.

"Doğudan Yükselen Umutlar 7" Projesi kapsamında Iğdır Merkez Şehit Polis Mehmet Kesemen İlkokulunda eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi konulu faaliyetlerle ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra boyama kitabı ve boyama kalemi hediye edildi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:14 Kaynak: İHA

Polis, Iğdır Merkez, Güncel
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