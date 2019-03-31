Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın MHP'li Adayı İsa Yaşar Tezel Seçildi

Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel seçildiIĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel seçimi kazandı.

Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel seçildi



IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel seçimi kazandı.



Iğdır'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, en çok oyu MHP'li İsa Yaşar Tezel aldı. 2009'dan beri HDP'li başkanlar tarafından yönetilen Iğdır Belediye Başkanlığını 10 yıl sonra Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel kazandı.



İSA YAŞAR TEZEL KİMDİR



Iğdır'da 1956'da dünyaya gelen İsa Yaşar Tezel, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden 1980'de mezun oldu. Bazı kurumlarda çalıştıktan sonra 1987 yılında geçtiği TRT Ankara Radyosu'nda Müdür Yardımcılığı görevi de yapan Tezel, evli ve iki çocuk babasıdır.



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