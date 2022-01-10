Iğdır'da dağa terk edilen köpekleri belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Iğdır'da kimliği belirsiz kişilerce Ağrı Dağı'na terk edilen çok sayıda köpeğe belediye sahip çıktı.

Vatandaşlar, ticari bir araçla Ağrı Dağı eteklerinde Iğdır-Doğubayazıt yolu üzerindeki bir bölgeye çok sayıda köpeğin terk edildiğine dair Iğdır Belediyesine ihbarda bulundu.

Bunun üzerine belediye görevlileri ile Sokak Hayvanları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (SOHAYDO) yetkilileri, terk edilen köpekleri almak için bölgeye geldi.

Gönüllüler, belediye veterineri ve görevliler, terk edilen köpekleri araçlarla alıp Iğdır Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

Yaralı ve zayıf düşen köpekler tedavi altına alınırken, durumu iyi olanlara ise beslenme takviyesi yapıldı.

SOHAYDO Başkanı Tenzile Eroğlu, AA muhabirine, köpekleri terk edildikleri yerden getirip tedavi altına aldıklarını söyledi.

Alana daha fazla köpeğin terk edildiğini fakat 22 tanesine ulaşabildiklerini anlatan Eroğlu, "Gevro diye bir mevkiden aldık, 22 köpek sağdı, gördüğümüz birçok ölü vardı. Bazıları kurtlar tarafından parçalanmış, açlıktan birbirlerini yemeye başlamışlar. Soğuktan donanlar da vardı." dedi.

Eroğlu, köpeklerin nakledilmesi ve tedavisi için Iğdır Belediyesinin büyük destek verdiğini aktardı.

-"Kimliği belirsiz kişilerce atılmış, bunun üzerinde duruyoruz"

Gönüllülerden Selin Buluç ise kış şartlarına rağmen dağlık arazideki tüm köpekleri topladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Köpekleri çok zorlu şartlar altında getirdik. Tedavilerini uyguluyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Köpeklerin olduğu alana ihbar üzerine gittik, belediye personeli ve veteriner hekimiyle hayvanları alıp geldik. Kimliği belirsiz kişilerce atılmış, bunun üzerinde duruyoruz. Emniyet Müdürlüğü ile kimin attığını bulmak için çalışıyoruz."