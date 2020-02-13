Iğdır'da denetimli serbestlik yükümlülerine sinema filmi izletildi - Son Dakika
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Iğdır'da denetimli serbestlik yükümlülerine sinema filmi izletildi

6 saat önce

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğiyle, 30 denetimli serbestlik yükümlüsü sinema filmi izledi.

Iğdır'da denetimli serbestlik yükümlülerine sinema filmi izletildi, System.String[]

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğiyle, 30 denetimli serbestlik yükümlüsü sinema filmi izledi.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte denetim serbestlik personelleri ve denetimli serbestlik yükümlülerine sinme gösterimi yapıldı.

Yükümlülerin boş zamanlarını yapılandırmak, sanat ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen sinema etkinliğinde "Eltilerin Savaşı" adlı film beyaz perdeye aktarıldı.

Denetimli serbestlik yükümlülüklerin topluma entegrasyonu, sosyal yaşamlarının geliştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan yükümlüler, filmi ilgiyle izledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:00 Kaynak: AA
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