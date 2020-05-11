Iğdır'da dezenfekte ve ilaçlama devam ediyor - Son Dakika

Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri Korona virüs tehdidine karşı dezenfekte ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yaptı.



Iğdır İl Özel İdaresi tarafından il merkezi, Aralık ve Karakoyunlu ilçelerine bağlı tüm köylerde, kanalizasyon sistemleri, foseptik çukurları, tahliye kanalları yatakları, yeşil alanlar, çöp alanları ve park alanlarında yaz ayları boyunca başta sivrisinek olmak üzere haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları yaptı.



İl Özel idaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş yaptığı açıklamada, "İlkbaharın gelmesiyle birlikte vatandaşlarımızın sağlıklarını olumsuz etkileyen sivrisinek ve diğer haşerelere karşı idaremiz ekiplerince merkez ve ilçelere bağlı tüm köylerimizde haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Ayrıca idaremiz bir yandan sorumluluk sahasındaki alanlarda olağan işlerini yürütürken diğer yandan tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkileri görülen, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Corona virüs (Covid-19) tehdidine karşı resmi kurumlarda dezenfekte çalışmalarına devam etmektedir" dedi. - IĞDIR