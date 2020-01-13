Iğdır'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden av yasağı uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden av yasağı uyarısı - Son Dakika

Iğdır'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden av yasağı uyarısı

6 saat önce

Iğdır'da alınan kararla bazı hayvanların avlanması yasaklandı.

Iğdır'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden av yasağı uyarısı, System.String[]

Iğdır'da alınan kararla bazı hayvanların avlanması yasaklandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce, yaban hayvanlarının üreme, tüy değiştirme ve göç dönemi olmasından dolayı tüm avlaklara çeşitli yasaklar getirildi.

Kum kekliği, kınalı keklik, çil keklik, tavşan, ada tavşanı, tilki ve kaya sansarını kapsayan kararla bu hayvanların avlanması ikinci bir karara kadar durduruldu.

Karara uymayanlar hakkında idari ve tazminat cezası uygulanacağı ve avlanılan yerin milli park alanlarından olması halinde bu cezaların iki katına çıkarılacağı öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:20 Kaynak: AA
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