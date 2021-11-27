Iğdır'da doğa yürüyüşü yapan öğretmenlere köylülerden çay ve çorba sürprizi - Son Dakika

Iğdır'da doğa yürüyüşü yapan öğretmenlere köylülerden çay ve çorba sürprizi

Iğdır'da "24 Kasım Öğretmenler Günü" nedeniyle doğa yürüyüşü yapan öğretmenlere köylüler çorba ve çay ikram etti.

Iğdır'da "24 Kasım Öğretmenler Günü" nedeniyle doğa yürüyüşü yapan öğretmenlere köylüler çorba ve çay ikram etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Kasımcan ve Oba köyleri arasında doğa yürüyüşü düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen öğretmenler, 7 kilometre yürüyerek Oba Köyü İlkokulu bahçesine geldi. Köylüler, okul bahçesinde öğretmenlere sürpriz yaparak çorba ve semaverde çay ikram etti. Köy sakinlerinden Elif Turan, öğretmenlerin doğa yürüyüşüyle köylerine geldiğini belirterek, "Biz de kendileri için hazırladığımız çorbayı ikram ettik. Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." dedi. Öğretmenlere, yorucu yürüyüşün ardından, Çanakkale'den getirilen meşe palamudu tohumları dağıtıldı.

Son Dakika

Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!

O Ses Almanya'da Yalan şarkısıyla tüyleri diken diken eden Zeynep Avcı, yine jürileri mest etti

Elazığ'da orkinos fotoğrafı kuyruğu! Kimileri korktu, kimileri sevdi!

Van Gölü'nün artık bir vaşağı var!

Müslüme'nin anneannesi konuştu: Biz şeriat altında yaşıyoruz, aklımı kaybedeceğim!

Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava!

Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!

Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!