Son Dakika Haberleri: Iğdır'da "Doğaya Yürüyüş" projesi
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Iğdır'da "Doğaya Yürüyüş" projesi

3 saat önce

Iğdır Üniversitesi şehrin ve üniversitenin tanıtımı adına yapılan çalışmalara öncülük etmeye devam ediyor.

Iğdır'da

Iğdır Üniversitesi şehrin ve üniversitenin tanıtımı adına yapılan çalışmalara öncülük etmeye devam ediyor.


Iğdır'da faaliyet gösteren Genç Çözüm Derneği ile Üniversite iş birliğinde, Avrupa Gençlik Konseyi tarafından hibe almaya hak kazanan 'Gençlik Değişim Projesi' Doğaya Yürüyüş başarıyla tamamlandı.


6 ülkeden katılım gösteren gençlerden oluşan bir grup, üniversite yüksek lisans öğrencilerinden Nihat Alçan'ın koordinatörlüğünde bölgemize gezi programı düzenlendi. İngiltere, Romanya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Slovenya ve Türkiye olmak üzere 6 ülkeden 60 katılımcı ile Ağrı Dağında doğa yürüyüşü yapıldı. Tuzluca tuz mağaraları gezdirildi ve burada yapılacak Tuz Terapi Merkezi hakkında bilgi verildi. Ardından yine Tuzluca'da bulunan gökkuşağı tepelerinde doğa yürüyüşü yapıldı. Ekip daha sonra Balıklıgöl'de bir gece kamp kurdu. Son olarak ise, üniversite kent ormanı ve kampüsde yer alan seyir tepesi ziyaret edildi. - IĞDIR

Iğdır Üniversitesi, Avrupa, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:55 Kaynak: İHA
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