Iğdır'da "Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında etkinlik yapıldı - Son Dakika
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Iğdır'da "Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında etkinlik yapıldı

31.03.2022 15:35
Iğdır'da "Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında etkinlik yapıldı

Iğdır'da, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Iğdır'da, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Fidan Otizm Derneği organize ettiği, İl Milli Eğitim Müdürlü ile Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de desteklediği program kapsamında Iğdır Kışla Semt Sahası'nda farkındalık etkinliği yapıldı.

Otizmli bireylerinin ailelerin de katıldığı etkinlikte, boyama yapan çocuklar, daha sonra uçurtma uçurdu.

Özel çocuklar, program sonunda katılımcılarla mavi balonları gökyüzüne bıraktı.

Fidan Otizm Derneği Başkanı Psikolog Tamer Kaan Turan, düzenlenen etkinlikte farkındalık yaratmak istediklerini belirterek, "Çocuklarımızın unutamayacağı bir etkinlik yapmak istedik. Boyama, uçurtma, kitap dağıtma etkinliğimiz var. Çocuklar ile fotoğraf çekme etkinliğimiz var. Bizim bugün burada vermek istediğimiz mesaj aslında 2 Nisan'ın 3 Nisan'dan, 3 Nisan'ın 2 Nisan'dan çok bir farkı olmadığıdır." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'da 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' kapsamında etkinlik yapıldı - Son Dakika


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