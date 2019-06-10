Son Dakika Haberleri: Iğdır'da düzensiz göçmenler isyan çıkardı
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Iğdır'da düzensiz göçmenler isyan çıkardı

5 saat önce

Iğdır'da bulunan Geçici Geri Gönderme Merkezinde düzensiz göçmenler isyan çıkardı.

Iğdır'da düzensiz göçmenler isyan çıkardı, System.String[]
Iğdır'da bulunan Geçici Geri Gönderme Merkezinde düzensiz göçmenler isyan çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan göçmenler için yapılan 5 bin kişilik Geçici Geri Gönderme Merkezi'nde isyan çıktı. Iğdır- Doğubayazıt Karayolu Erhacı köyü bölgesine yapılan Geçici Geri Gönderme Merkezi'nde gece saatlerinde isyan çıkması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Göçmenlerin, ülkelerine gitmemek için isyan çıkardıkları öğrenildi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. - IĞDIR
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:46 Kaynak: İHA
Türkiye, Iğdır, 3. Sayfa
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