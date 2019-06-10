Iğdır'da düzensiz göçmenler isyan çıkardı
5 saat önce
Iğdır'da bulunan Geçici Geri Gönderme Merkezinde düzensiz göçmenler isyan çıkardı.
Iğdır
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:46 Kaynak: İHA
'da bulunan Geçici Geri Gönderme Merkezinde düzensiz göçmenler isyan çıkardı.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye
'ye yasa dışı yollarla giriş yapan göçmenler için yapılan 5 bin kişilik Geçici Geri Gönderme Merkezi'nde isyan çıktı. Iğdır- Doğubayazıt
Karayolu Erhacı köyü bölgesine yapılan Geçici Geri Gönderme Merkezi'nde gece saatlerinde isyan çıkması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Göçmenlerin, ülkelerine gitmemek için isyan çıkardıkları öğrenildi.
Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. - IĞDIR
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