Iğdır'da Eğitimde Oyun ve Drama Uygulamaları konferansı düzenlendi - Son Dakika

Konferansa İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen , öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğünün "Geleneksel Çocuk Oyunlarıyla Türkçe Öğretimi" projesi Kapmasında düzenlenen konferansa öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, Özdemir Köyü Ortaokulunca düzenlenen konferansta, Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Erdoğan katılımcılara hitap etti.

Iğdır 'da, Eğitimde Oyun ve Drama Uygulamaları konferansı düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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