Iğdır'da Eğitimde Oyun ve Drama Uygulamaları konferansı düzenlendi - Son Dakika

Iğdır'da, Eğitimde Oyun ve Drama Uygulamaları konferansı düzenlendi.
Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, Özdemir Köyü Ortaokulunca düzenlenen konferansta, Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Erdoğan katılımcılara hitap etti.
Milli Eğitim Müdürlüğünün "Geleneksel Çocuk Oyunlarıyla Türkçe Öğretimi" projesi Kapmasında düzenlenen konferansa öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi.
Konferansa İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.