Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Eğitime Kar Engeli

Iğdır'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

IĞDIR Tuzluca'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde okullar bugün için tatil edilirken, Kervansaray köy grubundaki okullarda da taşımalı eğitime ara verildi.

Iğdır'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
IĞDIR  Tuzluca'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde okullar bugün için tatil edilirken, Kervansaray köy grubundaki okullarda da taşımalı eğitime ara verildi. 

Iğdır'da dünden beri etkili olan kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Tuzluca Kaymakamlığı'nca ilçe merkezinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle okulların bugün için tatil edildiği duyuruldu. Kervansaray köy grubundaki okullarda da taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi. - Iğdır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:09 Kaynak: DHA

Tuzluca, Iğdır, Güncel
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