Iğdır'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
IĞDIR Tuzluca'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde okullar bugün için tatil edilirken, Kervansaray köy grubundaki okullarda da taşımalı eğitime ara verildi.
IĞDIR Tuzluca
'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde okullar bugün için tatil edilirken, Kervansaray köy grubundaki okullarda da taşımalı eğitime ara verildi. Iğdır
'da dünden beri etkili olan kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Tuzluca Kaymakamlığı'nca ilçe merkezinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle okulların bugün için tatil edildiği duyuruldu. Kervansaray köy grubundaki okullarda da taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi. - Iğdır
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:09 Kaynak: DHA
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