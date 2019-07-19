Son Dakika Haberleri: Iğdır'da ekimi yapılan patates hasat edildi
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Iğdır'da ekimi yapılan patates hasat edildi

21 dakika önce

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün demonstrasyon çalışmaları kapsamında patates yetiştirildi.

Iğdır'da ekimi yapılan patates hasat edildi, System.String[]
Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün demonstrasyon çalışmaları kapsamında patates yetiştirildi.

Çiftçilere dağıtımı yapılan patates tohumlarının ekimi mart ayının ikinci haftasında erkenci ürün olarak yapıldı. Hibe desteğinin alımından, ekimi, gelişme ve hasat dönemine kadar her aşamasında patates Iğdır için alternatif bir ürün olarak çiftçilere gelir sağlayacak.

İl Müdürü Özkan Yolcu, "Hasat yapmakta olan bütün çiftçilerimize bereketli kazançlar diliyorum. Patates ekimi ve hasadı için gerekli alet ve ekipmanların elde edilerek kullanılması ile çiftçilerimizin büyük kazanç elde edeceğine inanıyorum" dedi. - IĞDIR
Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:53 Kaynak: İHA
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