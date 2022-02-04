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Iğdır'da ekipler bugüne kadar 2208 kilometre yolda karla mücadele etti - Son Dakika

Iğdır'da ekipler bugüne kadar 2208 kilometre yolda karla mücadele etti

04.02.2022 12:11
Iğdır'da ekipler bugüne kadar 2208 kilometre yolda karla mücadele etti

Iğdır'da İl Özel İdaresi ekipleri, bu kış 2208 kilometre yolda karla mücadele çalışması yürüttü.

Iğdır'da İl Özel İdaresi ekipleri, bu kış 2208 kilometre yolda karla mücadele çalışması yürüttü.

Mevsimin zorlu geçtiği kentin yüksek kesimli köylerinde kar yağışı ulaşımı aksatıyor.

Aynı köy yolunu kar ve tipi nedeniyle birçok kez açmak zorunda kalan ekipler, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kırsalda yoğun mesai yapan ekipler, gece gündüz çalışarak bu kış 2208 kilometre yolda karla mücadele etti.

Ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarına devam ediyor.

Iğdır'da ekipler bugüne kadar 2208 kilometre yolda karla mücadele etti
Iğdır'da ekipler bugüne kadar 2208 kilometre yolda karla mücadele etti
Iğdır'da ekipler bugüne kadar 2208 kilometre yolda karla mücadele etti
Iğdır'da ekipler bugüne kadar 2208 kilometre yolda karla mücadele etti

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Iğdır, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'da ekipler bugüne kadar 2208 kilometre yolda karla mücadele etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da ekipler bugüne kadar 2208 kilometre yolda karla mücadele etti - Son Dakika
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