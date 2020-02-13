Iğdır'da ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır'da ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor - Son Dakika

Iğdır'da ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor

6 saat önce

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Iğdır'da ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor, System.String[]

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.


Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı yüksek kesimlerinde bulunan köylerde etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Canderviş köyünde ulaşımın aksamaması için ekipler zor şartlar altında çalışıyor.


İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yüksek kesimlerde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - IĞDIR

Tuzluca, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:49 Kaynak: İHA
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