Iğdır'da Elazığ depremzedeleri için yardım kampanyası düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır'da Elazığ depremzedeleri için yardım kampanyası düzenlendi - Son Dakika

Iğdır'da Elazığ depremzedeleri için yardım kampanyası düzenlendi

7 saat önce

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, Elazığ'daki depremzedeler için belediye öncülüğünde yardım kampanyası düzenlendi.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, Elazığ'daki depremzedeler için belediye öncülüğünde yardım kampanyası düzenlendi.

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından, Tuzluca Belediyesi depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Vatandaşların büyük destek verdiği kampanyada toplanan bir kamyon giyim, gıda ve çeşitli yaşam malzemesi depremzedelere ulaştırılmak üzere Iğdır Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilerine teslim edildi.

Toplanan malzemeleri teslim eden Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tuzluca halkının talepleri doğrultusunda belediye olarak Elazığ depremzedeleri için bir kampanya başlattıklarını hatırlattı.

Elazığ depremzedelerinin acılarını hisseden Iğdırlıların kampanyaya büyük katkı sunduğunu ifade eden Türkan, "Yardımlaşma geleneği Anadolu ve Türk-İslam kültürümüzün vazgeçilmez unsurudur, Tuzlucalı hemşehrilerimiz bu yardımlaşma unsurunu sergilemiştir. Halkımızın desteğiyle topladığımız giyim, battaniye, ısıtıcı ve gıda malzemelerinden oluşan yaklaşık 20 ton yardım malzemesini bugün AFAD'a teslim ettik." dedi.

Iğdır'da Elazığ depremzedeleri için yardım kampanyası düzenlendi

Tuzluca, Elazığ, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:35 Kaynak: AA
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