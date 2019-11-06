Iğdır'da elektrik kesintisi yapılacak

Iğdır Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için 8-9-10-11 Kasım 2019 tarihinde 08: 00 ila 17: 00 saatleri arası elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.



Yapılan açıklamada, kesintiden etkilenecek yerler şöyle; "Iğdır merkez Cumhuriyet ve Konaklı mahalleleri, Tuzlucaya bağlı Çıraklı köyü" olarak belirtildi. - IĞDIR