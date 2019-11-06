Son Dakika Haberleri: Iğdır'da elektrik kesintisi yapılacak
Son Dakika Güncel Iğdır'da elektrik kesintisi yapılacak

Iğdır'da elektrik kesintisi yapılacak

6 saat önce

Iğdır Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için 8-9-10-11 Kasım 2019 tarihinde 08: 00 ila 17: 00 saatleri arası elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Iğdır'da elektrik kesintisi yapılacak, System.String[]

Iğdır Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için 8-9-10-11 Kasım 2019 tarihinde 08: 00 ila 17: 00 saatleri arası elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.


Yapılan açıklamada, kesintiden etkilenecek yerler şöyle; "Iğdır merkez Cumhuriyet ve Konaklı mahalleleri, Tuzlucaya bağlı Çıraklı köyü" olarak belirtildi. - IĞDIR

Aras Elektrik Dağıtım, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:28 Kaynak: İHA
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