Iğdır'da elektrik kesintisi yapılacak
6 saat önce
Iğdır Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için 27-28-29 Kasım 2019 tarihinde 08.00 ile 17.00 saatleri arası elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:29 Kaynak: İHA
Iğdır Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için 27-28-29 Kasım 2019 tarihinde 08.00 ile 17.00 saatleri arası elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.
Yapılan açıklamada, kesintiden etkilenecek yerler şöyle; "Iğdır merkez Cumhuriyet" olarak belirtildi. - IĞDIR
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