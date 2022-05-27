Iğdır'da "En Güzel Buzağı Yarışması" renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Iğdır'da "En Güzel Buzağı Yarışması" renkli görüntüler oluşturdu

27.05.2022 16:21
Iğdır'da "En Güzel Buzağı Yarışması" renkli görüntüler oluşturdu

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, hayvancılığın teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirilen "Geleneksel En Güzel Buzağı Yarışması"nda en güzel buzağı, kuzu ve oğlak seçildi.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, hayvancılığın teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirilen "Geleneksel En Güzel Buzağı Yarışması"nda en güzel buzağı, kuzu ve oğlak seçildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışma, Belediye Meydanı'nda yapıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada çevre köylerden araçlarla getirilen 10 buzağı, 13 oğlak ve 14 kuzu, jüri tarafından boy, kilo, karakter ve sağlık açısından değerlendirmeye alındı.

Sahiplerince süslenen buzağı, kuzu ve oğlaklar tek tek jüri önünden geçirildi.

Protokoldekiler ve katılımcıların da kucağına alarak sevdiği hayvanların jüri tarafından değerlendirilmesi sonucu, Aykut Elarslan'a ait buzağı, Naim Serin'in kuzusu ve Yaşar Dalaş'ın oğlağı birinci oldu.

Birinci olan hayvanların sahiplerine yarım altın, ikincilere çeyrek altın verilirken, üçüncü olan hayvanların sahiplerine de hayvanlarına vermeleri için yem dağıtıldı. Ödülleri Tuzluca Kaymakamı Salih Çiğdem ile Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Yolcu verdi.

Etkinlikte katılımcılara yemek ikram edildi.

YORUMLAR
500
'Buzağı, Kuzu ve Oğlak Güzellik Yarışması'nda renkli görüntüler yaşandı 'Buzağı, Kuzu ve Oğlak Güzellik Yarışması'nda renkli görüntüler yaşandı Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali Ağrı'da yapıldı Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali Ağrı'da yapıldı Ezanı güzel okuma ve etkili hutbe sunumu yarışması birinciler belli oldu Ezanı güzel okuma ve etkili hutbe sunumu yarışması birinciler belli oldu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da 'En Güzel Buzağı Yarışması' renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
15:04 Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti
14:53 Eşini kendi elleriyle toprağa verdi, eve dönünce karşısında canlı gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:24:16. #1.11#
SON DAKİKA: Iğdır'da "En Güzel Buzağı Yarışması" renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement