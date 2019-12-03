Son Dakika Haberleri: Iğdır'da en güzel farkındalık etkinliği
Son Dakika Güncel Iğdır'da en güzel farkındalık etkinliği - Son Dakika

Iğdır'da en güzel farkındalık etkinliği

6 saat önce

Iğdır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü.

Iğdır'da en güzel farkındalık etkinliği, System.String[]

Iğdır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü.


Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 'Iğdır Özel Eğitim Uygulama Okulu' öğretmenleri tarafından Iğdır Vali yolunda özel bir kafede bir günlüğüne engelli bireylerin sosyal hayata entegrasyonunun sağlanması amacıyla 'Empati Cafe' Engelsiz Cafe'de Engel Tanımayan Lezzetler adı altında bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte öğretmeler tarafından hazırlanan birçok tatlı ve yemekler engelli gençler tarafından gelen müşterilere servis edildi. Gün boyu sürecek olan etkinlik ile engelli gençler çalışıp müşterilere hizmet veriyorlar.


3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla böyle bir hizmet verdikleri için mutlu olduklarını belirten Iğdır Özel Eğitim Uygulama Okulu müdürü Çetin Şeran, "Engelli çocuklarımızın sesi olmak, biz de varız demelerine yardımcı olmak ve fırsat verildiğinde engelli bireylerin neler başarabileceklerini görmek adına okuldaki öğretmenlerimiz ile böyle bir etkinlik düzenledik. Burada bir kafe ortamı düzenleyerek öğrencilerimizin burada deneyim kazanmasını sağladık" dedi.


Engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları anlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte elde edilen gelirler engellilerin eğitiminde kullanılacak. - IĞDIR

Dünya Engelliler Günü, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:07 Kaynak: İHA
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