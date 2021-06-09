Iğdır'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri verildi - Son Dakika

Iğdır'da, İçişleri Bakanlığınca başlatılan "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin tanıtımı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasının yer aldığı proje tanıtım videosu izletildi.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim yaptığı konuşmada, projenin, İçişleri Bakanı Soylu'nun önderliğinde bütün illerde yürütüldüğünü anlattı.

Emniyet ve jandarma olarak daha fazla sahada olmaları gerektiğini vurgulayan Sarıibrahim, "Bütün imkanlarımızla, öğretmenlerimizle, rehber hocalarımızla, idarecilerimizle birlikte sahada olmalıyız. Sahada karşılaştığımız kullanıcı veya etki altına alınabilecek çocuklarla daha fazla ilgilenmemiz gerekiyor. Bunun kamu görevinin olması dışında en temel özelliği, üstümüzde bir vebal olmasıdır." dedi.

Sarıibrahim, yakalanan uyuşturucu miktarlarının sürekli arttığına işaret ederek "Bu mücadelenin daha fazla yapılması gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Bu proje, en temelde farkındalıkları bir noktaya toplamaya yönelik. Biz sorunlara ancak annelerin eliyle dahil olabiliriz." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce de uyuşturucu maddelerin terör ve suç örgütlerinin en önemli finans kaynakları olduğuna dikkati çekti.

Bu maddeye ulaşmış ve bağımlılığa bulaşmış olan bireyi erken fark edebilirlerse gençleri kurtarmanın daha çok mümkün olacağını vurgulayan Göllüce, " Türkiye'nin her alanda gelişimi, başarıları, suçla mücadelede, terörde, suç örgütleriyle ve narkotik suçlarla mücadelede alınan başarıları çekemeyen alçaklara verilecek en güzel cevabın işimizi en iyi şekilde yapmak olduğuna inancımızı ifade etmek isterim." diye konuştu.

Göllüce, daha sonra uyuşturucu kullanımı, bağımlılık ve ailelerin dikkat etmesi gereken durumlarla ilgili sunum yaptı ve İçişleri Bakanlığınca hizmete sunulan "Uyuma" isimli uygulamayı tanıttı.

Etkinliğe protokol üyeleri, anneler, öğretmenler ve diğer vatandaşlar katıldı.