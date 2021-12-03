Iğdır'da engellilerden oluşan mehter takımı konser verdi - Son Dakika

Katılımcılar, merkezde eğitim alan özel öğrencilerin yaptıkları el sanatları ürünlerinden oluşan sergiyi de gezdi.

Etkinlik, Kafkas dansı gösterileri ve çeşitli spor dallarında dereceye giren öğrencilere Sarıibrahim tarafından çeşitli hediyeler verilmesiyle sona erdi.

Konseri, Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim , İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma , İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, çeşitli kurumların yetkilileri, öğretmenler ve özel öğrenciler ilgiyle izledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesindeki etkinlikler kapsamında, engellilerden oluşan mehter takımı, kentteki Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Destek Merkezi'nde konser verdi.

Iğdır 'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilerden oluşturulan mehter takımının konseri ilgiyle izlendi.

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