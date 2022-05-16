Iğdır'da engellilerin bir günlük askerlik sevinci - Son Dakika

Iğdır'da 22 engelli, temsili askerlik uygulaması kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu, Türk bayrağı ve silaha el basarak yemin etti.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığında temsili olarak temel askerlik eğitimi alan zihinsel ve bedensel engeller için yemin töreni düzenlendi.

Bir günlük eğitimde asker kıyafeti giyen engelliler, Türk bayrağı ve silaha el basarak yemin etmenin ve terhis olmanın sevincini yaşadı.

Duygulu anların yaşandığı törende aileler çocuklarının sevincine ortak oldu.

Iğdır İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nadir Demirhan, törende yaptığı konuşmada, Anayasaya göre askerliğin sadece bir ödev değil aynı zamanda bir hak olduğunu söyledi.

Kimlerin asker olabileceği konusunun ilgili kanunlarla düzenlendiğini ve bazı sağlık kriterleri getirildiğini belirten Demirhan, "Askerlik görevinden kaçmayarak kahraman Mehmetçiklerimiz ile birlikte cesurca askerlik yapmak isteyen ve yüreğinde korku barındırmayan, vatan sevgisi taşıyan siz değerli gençlerimizin askerliğin hak olan yönünden belli ölçüyle de olsa istifade etmelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Törende yemin eden gençlerden Yavuz Ağrı ise engelli bireylerin toplumun bir gerçeği olduğunu belirterek, "Bu gerçeği Jandarma Genel Komutanlığı gördü ve yıllarca içimizde bir uhde olan bu kutsal görevi yapma fırsatını bizlere verdi. Bir günlük de olsa böyle kutsal bir vazifeyi yapmanın bizleri ne kadar duygulandırdığını anlatmak mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Ağrı, engellilerin bugün büyük bir sevgi duyduğu asker ocağına gelmenin ve hayallerini süsleyen şerefli Türk askerinin üniformasını giymenin onur ve heyecanını yaşadığını vurguladı.