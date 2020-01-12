Iğdır'da Eroin ile Metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da Eroin ile Metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Iğdır'da Eroin ile Metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi

6 saat önce

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sonucu Eroin ile Metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Iğdır'da Eroin ile Metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi, System.String[]

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sonucu Eroin ile Metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suveren Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada otomobilde 14,3 Gr. Eroin ile 15,6 Gr. Metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi.


Olay ile ilgili şüpheli şahıslar yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - IĞDIR

Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Denizde kaybolan bekçilerin balıkçı ağları bulundu
10 günde 600 koyunu ölen besici Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi Evine hırsız giren adam komşularına isyan etti Antalya'nın göbeğinde bıçakla dehşet saçtı ardından selfie çekti

Son Dakika Haberleri
16:10 Libya'da ateşkes: İtalya, Türkiye ve Rusya'nın da dahil olacağı üçlü mekanizma kurulmasını önerdi - Son Dakika Haber
16:10 Karamollaoğlu, Kahramanmaraş'ta partisinin ilçe kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika Haber
16:00 Sanatçı İzzet Yıldızhan'ın annesi İzmir'de hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
15:57 Yanardağ harekete geçti: Şimşekler gökyüzünü aydınlattı - Son Dakika Haber
15:55 İran Devrim Muhafızları Komutanı Selami: "Keşke bende düşen uçakta olsaydım" - Son Dakika Haber
15:28 Denizde kaybolan bekçilerin balıkçı ağları bulundu - Son Dakika Haber
15:04 10 günde 600 koyunu ölen besici Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 16:17:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Iğdır'da Eroin ile Metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]