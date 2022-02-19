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Iğdır'da eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı - Son Dakika

Iğdır'da eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı

19.02.2022 21:32
Iğdır'da eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı

Iğdır'da tartıştığı karısını bıçakla yaralayan koca tutuklandı.

Iğdır'da tartıştığı karısını bıçakla yaralayan koca tutuklandı.

14 Kasım Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk annesi G.B. ile kocası M.B. evde tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, bıçakla eşini yaraladı.

Kadın, çocuklarının ve komşularının bilgi vermesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. G.B, buradaki ilk müdahalenin ardından Kars Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen M.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kasım, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'da eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı - Son Dakika
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