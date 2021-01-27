Iğdır'da eski eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Dilan Kok'un cenazesi ise Iğdır Asri Mezarlığı'nda akrabalarının katılımıyla toprağa verildi.

Kent merkezine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan aynı zamanda akrabası Dilan Kok'u, 25 Ocak'ta gece saatlerinde evinde silahla öldürdükten sonra İl Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olan Maruf Kok'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Iğdır 'da eski eşini öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı tutuklandı.

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