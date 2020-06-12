Iğdır'da eve yıldırım düştü - Son Dakika

Iğdır'da eve yıldırım düştü

Iğdır'da eve yıldırım düştüIĞDIR'ın Akyumak köyünde boş bir eve yıldırım düştü.

Iğdır'da eve yıldırım düştü IĞDIR'ın Akyumak köyünde boş bir eve yıldırım düştü. Evde çıkan yangını itfaiye söndürdü. Olay, merkeze 5 kilometre uzaklıktaki Akyumak Köyü'nde dün gece 23.45 sıralarında meydana geldi. Sağanak yağmurun etkili olduğu Iğdır'da gece Akyumak köyünde Orhan Atış'a ait eve yıldırım düştü. Orhan Atış ve eşinin 3 ay önce ABD'de yaşayan oğullarını ziyarete gittikleri içirn kimsenin olmadığı evde yıldırım düşmesi sonrası yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen Iğdır Belediyesi itfaiye ekipleri, evdeki yangını söndürdü. Can kaybının olmadığı olayda büyük hasar gören evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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