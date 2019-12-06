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Iğdır'da evinde kalaşnikof bulunan kişi gözaltına alındı
6 saat önce
Iğdır'da, evinde kalaşnikof tüfek bulunan bir kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:52 Kaynak: AA
Iğdır'da, evinde kalaşnikof tüfek bulunan bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hoşhaber beldesinde N.G'ye ait eve operasyon düzenledi.
Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda bir kalaşnikof tüfek ile tüfeğe ait 5 şarjör ve 138 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.G, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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