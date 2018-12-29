Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Ezan Okuma Yarışması

Iğdır'da Ezan Okuma Yarışması

1 saat önce

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Genç Bilaller Ezan Okuma" yarışması düzenlendi.

Iğdır'da Ezan Okuma Yarışması, System.String[]
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Genç Bilaller Ezan Okuma" yarışması düzenlendi.

Halfeli Merkez Cami'inde gerçekleşen, İl merkezi ve ilçelerde bulunan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı programda konuşan Din Öğretimi Şube Müdürü Yakup Alhan, yarışmanın kaybedeni olmadığını, amaçlarının imam hatip okullarında okuyan öğrencilerin bu tür yarışmalar ile kendilerini mesleki açıdan geliştirmeleri, sosyal etkinliklere katılarak özgüven kazanmaları olduğunu belirterek, öğrencilere başarılar diledi.

11 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen ezan yarışması, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:39 Kaynak: İHA

Halfeli, Milli Eğitim Müdürlüğü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti Son Dakika! İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşında Ağır Tonajlı Araçların Şehir Merkezlerine Girişlerini Yasakladı

Bu Fotoğraf Bugün Çekildi! Eksi 27 Derece Sakalları Bile Dondurdu Bakan Selçuk'tan İndirim Müjdesi: 2019'da Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 11:54:59. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Ezan Okuma Yarışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]