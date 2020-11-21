Iğdır'da fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı - Son Dakika

Iğdır'da fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı
21.11.2020 12:57
Iğdır'da ekipler, pandemiyi fırsat bilen bazı kişilerin olası ürün ya da ürünlerde fiyat artışı yapmasına karşı denetim yaptı.
Iğdır'da ekipler, pandemiyi fırsat bilen bazı kişilerin olası ürün ya da ürünlerde fiyat artışı yapmasına karşı denetim yaptı.
Iğdır Belediyesi zabıta ekipleri başta olmak üzere oluşturulan ekipler, market, manav ve sebze halindeki denetimler esnasında satılan ürünlerin satış fiyatıyla fatura tutarlarını karşılaştırıyor.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği ekiplerin ortaklaşa çalışması ile sebze hali, market ve manavlarda fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı. - IĞDIR
Son Dakika Yaşlı adam, apartman boşluğunda boğazı kesilmiş halde bulundu Tartıştığı ablasını boğazından, karnından ve kolundan bıçaklayarak öldürdü Alman medyasından Türk İHA ve SİHA'larına övgü dolu sözler: Avrupa ülkeleri baş edemez Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı Demet Akalın ve Deniz Seki'nin yıllardır devam eden dostluğu bitti 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru