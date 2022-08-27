Hırsızlık suçuna karışan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Hırsızlık suçuna karışan 3 şüpheli tutuklandı

27.08.2022 11:57
Hırsızlık suçuna karışan 3 şüpheli tutuklandı

Iğdır'da farklı adreslerde hırsızlık yaptıkları belirlenen toplam 3 şüpheli tutuklandı.

Iğdır'da farklı adreslerde hırsızlık yaptıkları belirlenen toplam 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Şube Müdürlüğü hırsızların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda farklı adreslerde hırsızlık olayına karıştığı belirlenen E.A. (42), İ.Ş. (25), B.Ü. (27) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi sağlık kontrollerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Iğdır Kapalı Cezaevine gönderildi. - IĞDIR

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Kaynak: İHA

Iğdır Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık suçuna karışan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırsızlık suçuna karışan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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