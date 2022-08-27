Edinilen bilgiye göre Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Şube Müdürlüğü hırsızların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda farklı adreslerde hırsızlık olayına karıştığı belirlenen E.A. (42), İ.Ş. (25), B.Ü. (27) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi sağlık kontrollerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Iğdır Kapalı Cezaevine gönderildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Iğdır Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hırsızlık suçuna karışan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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