Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Fiyat Artışları Denetlendi

Iğdır'da Fiyat Artışları Denetlendi

26 dakika önce

Iğdır İl Ticaret Müdürlüğü tarafından market, manav, pazar yeri, toptancı hallerinde denetim ve incelemeler yapıldı.

Iğdır'da Fiyat Artışları Denetlendi, System.String[]
Iğdır İl Ticaret Müdürlüğü tarafından market, manav, pazar yeri, toptancı hallerinde denetim ve incelemeler yapıldı.

Yaşanan fiyat artışları sonucunda tüketicilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için, İl Ticaret Müdürlüğü, Defterdarlık, Zabıta Ekipleri, Hal Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü görevlilerinin ortak çalışmasıyla, meyve ve sebzelerin alış ve satış fiyatlarını gösteren faturalar incelenerek ortalama fiyatlar Ticaret Bakanlığına bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret İl Müdürü Ender Ünal, "Yapılan denetimlerde satıcılara ceza uygulaması söz konusu değildir. Sadece istatistiksel amaçlı fiyat araştırması yapılmıştır. Aynı zamanda tüketicinin lehine olan fiyatların esas alınması konusunda iş yeri sahipleri uyarılmıştır. Denetim ve incelemeler önümüzde ki günlerde de devam edecek" dedi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:49 Kaynak: İHA

Iğdır, Güncel
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