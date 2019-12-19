Iğdır'da foseptik çukurunda ceset bulundu - Son Dakika
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Iğdır'da foseptik çukurunda ceset bulundu

6 saat önce

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde foseptik çukurunda ceset bulundu.

Iğdır'da foseptik çukurunda ceset bulundu, System.String[]

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde foseptik çukurunda ceset bulundu.

İlçenin Gaziler köyünde oturan Selahattin K'nin, Temmuz 2016 yılından beri kaybolmasına ilişkin Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında, bu kişinin aynı köyde oturan ağabeyi B.K. ve yengesi M.K. gözaltına alındı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, şüphelilerin ifadesi ve toplanan deliller doğrultusunda, jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve belediye görevlileriyle birlikte söz konusu zanlı çiftin köyünde inceleme yaptı.

B.K. ile M.K. çiftinin evinin bahçesindeki foseptik çukurunda, polis ve jandarmaya ait ceset arama köpekleri, iş makinesi ve vidanjör desteğinde arama gerçekleştirildi.

Arama sonucu bir kişinin cesedine ait kemikler bulundu.

Köyde 3 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü değerlendirilen Selahattin K'ye ait olabileceği belirtilen kemiklerin, kesin olarak kime ait olduğu yapılacak DNA testi sonucunda belirlenecek.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Tuzluca, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:56 Kaynak: AA
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