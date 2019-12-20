Iğdır'da foseptik çukurunda ceset bulunmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır'da foseptik çukurunda ceset bulunmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Iğdır'da foseptik çukurunda ceset bulunmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde foseptik çukurunda ceset bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan Bahattin ve Medine Karakuş çifti tutuklandı.

Iğdır'da foseptik çukurunda ceset bulunmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı, System.String[]

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde foseptik çukurunda ceset bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan Bahattin ve Medine Karakuş çifti tutuklandı.

Gaziler köyünde bahçelerindeki foseptik çukurunda ceset bulunduktan sonra gözaltına alınan Karakuş çiftinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından açıklama

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Selahattin Karakuş'un (37) 20 Temmuz 2016'dan beri "kayıp şahıs" olarak arandığı belirtildi.

Karakuş'un bulunması için İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde, Tuzluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "Kayıp şahısla ilgili şüpheli durumların tespiti üzerine oluşturulan faili meçhul olay aydınlatma çalışma grubunca başlatılan araştırmalar neticesinde, cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda yapılan tespitler sonucu H.B, M.K. ve B.K. (güvenlik korucusu) isimli üç şüpheli gözaltına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Gözaltına alınan kişilerin jandarmadaki ifadeleri doğrultusunda çalışma yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheliler ile yapılan mülakat ve ifade alma işlemleri neticesinde kayıp şahıs S.K'nin aile içi meseleler nedeniyle öldürülmüş olabileceği değerlendirilerek 19 Aralık 2019 günü Iğdır İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü kadavra köpeklerinden de faydalanılarak yapılan çalışmalarda maktul S.K'ye ait olduğu değerlendirilen kemik ve elbise parçaları bulunmuştur. Olayı gerçekleştirmiş olabileceği değerlendirilen B.K. ve M.K. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından kasten adam öldürme suçundan tutuklanmıştır."

Gaziler köyünde oturan Selahattin Karakuş'un, Temmuz 2016'da kaybolmasına ilişkin Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında, bu kişinin aynı köyde oturan ağabeyi Bahattin ve yengesi Medine Karakuş gözaltına alınmış, ifadeleri doğrultusunda 19 Aralık'ta evlerinin bahçesindeki foseptik çukurunda Selahattin Karakuş'a ait olabileceği değerlendirilen ceset bulunmuştu.

Tuzluca, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Foseptik çukurunda bulunan cesetle ilgili ağabey ve yenge tutuklandı
Yedek anahtarla kapıyı açan ev sahibi korkunç manzarayla karşılaştı! Çuvalın içine konmuş ve çürümüş ceset bulundu Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı

Son Dakika Haberleri
04:47 MALTEPE'DE EĞLENCE MEKÂNINDA BIÇAKLI KAVGA: 1'İ AĞIR 3 YARALI - Son Dakika
04:44 Başkentte otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
04:40 ABD Uzay Kuvvetleri 6'ncı askeri hizmet kuvveti olarak resmen kuruldu - Son Dakika
04:34 Bursa'da atık kağıt deposu yandı - Son Dakika
04:31 New York'ta yeni yıl hazırlıkları - Son Dakika
00:56 Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
23:54 Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 04:52:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Iğdır'da foseptik çukurunda ceset bulunmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]