Iğdır'da Fuhuş Operasyonu: 73 Gözaltı
1 saat önce
IĞDIR'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 73 şüpheli gözaltına alındı.
IĞDIR'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 73 şüpheli gözaltına alındı. Iğdır
İl Jandarma
ve Merkez
Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Melekli
Beldesi'ndeki eğlence mekanlarına operasyon düzenledi. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu gerçekleştirilen operasyonda eş zamanlı baskın yapılan mekanlarda, 'fuhuşa yer ve aracılık ettikleri' iddiasıyla 23 şüpheli ile fuhuş yaptıkları belirlenen 50 kadın yakalandı.
73 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra jandarma karakoluna götürüldü. 50 gram uyuşturucu madde de ele geçirilen operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheli aranıyor. - Iğdır
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:05 Kaynak: DHA
Selin Ciğerci, İsim Vermeden Yerden Yere Vurdu!
Erdoğan: Tersane İstanbul Projesi, 60 Bin İnsanımıza Yeni İstihdam Sağlayacak
Bakan Varank: Piyasalardaki Dalgalanmaları Bertaraf Ettik
Yargıtay: Mülk Sahibinden İzin Alınmadan Yapılan Masraflar, Kiracıya Geri Ödenemez