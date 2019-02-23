Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Fuhuş Operasyonu: 73 Gözaltı

Iğdır'da Fuhuş Operasyonu: 73 Gözaltı

1 saat önce

IĞDIR'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 73 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır'da Fuhuş Operasyonu: 73 Gözaltı, System.String[]
IĞDIR'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 73 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır İl Jandarma ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Melekli Beldesi'ndeki eğlence mekanlarına operasyon düzenledi. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu gerçekleştirilen operasyonda eş zamanlı baskın yapılan mekanlarda, 'fuhuşa yer ve aracılık ettikleri' iddiasıyla 23 şüpheli ile fuhuş yaptıkları belirlenen 50 kadın yakalandı.

73 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra jandarma karakoluna götürüldü. 50 gram uyuşturucu madde de ele geçirilen operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheli aranıyor. - Iğdır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:05 Kaynak: DHA

Iğdır, Güncel
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